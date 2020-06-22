Стало известно, когда пенсионеры получат доплаты

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР. Среди них работающие пенсионеры, участники программы софинансирования и получатели накопительных выплат, пишет KP.ru.

При этом в Пенсионном фонде отметили, что пенсионерам не придётся подавать заявление. Перерасчёт будет произведен автоматически. Пенсия для работающих пенсионеров будет рассчитана с учётом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году. Накопительные пенсии проиндексируют на 9,13%. Это превышает уровень инфляции в три раза. Для участников программы софинансирования пенсию проиндексируют на 7,99%.

Напонмим также, Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.сОна подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить «единообразие».

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