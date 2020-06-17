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В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Все действующие льготы и пособия для этой группы должны сохраниться в полном объёме

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Несмотря на то что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищённой социальной группой, считает Волынец.

- Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, - сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

При этом, отметила Волынец, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объёме.  Ранее в НРК также предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

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