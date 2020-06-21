Жителям Коми предлагают присоединиться к всероссийской Минуте молчания

Республика Коми присоединится ко всероссийской Минуте молчания. Подробности акции сообщает пресс-служба Минобраза Коми.

Акция пройдет одновременно по всей России в понедельник, 22 июня, в 12 часов 15 минут. Именно в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии.

В День памяти и скорби жители страны услышат по телевидению и радио объявление минуты молчания, записанное диктором Игорем Кирилловым специально к этому дню, и удары метронома. В Сыктывкаре запись будет звучать на улицах из громкоговорителей.

Жители Коми могут почтить память героев войны, поддержав и другие акции ко Дню памяти и скорби: зажечь виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф или приобрести памятный значок «Красная гвоздика» в магазинах или онлайн-магазинах. Собранные средства поступят в благотворительный фонд «Память поколений» и будут направлены для оказания высокотехнологичной помощи ветеранам боевых действий.

Напомним, Парад Победы 24 июня в Коми решили не проводить. Связано это в первую очередь с эпидемиологической обстановкой. Между тем, власти Коми оставляют за собой право на надежду провести парад Победы в сентябре, после того как снизится уровень заболеваемости.

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