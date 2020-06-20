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Назван фактор, который на 80% повышает риск заболеть раком

Назван фактор, который на 80% повышает риск заболеть раком

20 июня 2020 Возрастное ограничение: 12+
PG11.ru / Назван фактор, который на 80% повышает риск заболеть раком
Ученые выяснили, что это, наблюдая за 8 000 добровольцев

Рак - это одно из заболеваний, которое больше всего пугает людей. Ведь многие не знают, что некоторые онкологические заболевания можно излечить, а то и вовсе предупредить. Как не знают и того, что малоподвижный образ жизни сильно повышает риск смерти от рака, как выяснили ученые из Техасского университета. Об этом сообщает РИА.

Ведущая веб-служба новостей науки, исследований и технологий MedicalXpress сообщает, что специалисты пять лет следили за группой людей, в которую входило более восьми тысяч человек старше 45 лет. Наблюдатели пытались выяснить, на сколько эти люди активны. Стоит отметить, что ни у кого из этих люде в самом начале наблюдения не было онкологических заболеваний. С 2009-го по 2013 год среди испытуемых от рака скончалось 268 человек.

У тех, кто вел самый неактивный образ жизни, риск смерти от онкологии оказался на 82 процента выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом.

- Это первое исследование, которое определенно указывает на прямую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака, - подытожила ведущий автор работы Сьюзан Гилкрист.

Также она добавила, что чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до того, как появятся злокачественные образования, тем больше вероятность того, что заболевание приведет к смерти. Ученые выяснили, что если хотя бы 30 минут в день вместо сидячего времяпровождения бегать, заниматься фитнесом или заниматься прочей умеренной физической активностью, то риск смерти от рака снизится на 31 процент. Если просто чаще гулять или давать себе легкую нагрузку вроде активной ходьбы, то этот риск уменьшится на 8 процентов.

- Я говорю своим пациентам, чтобы они подумали о том, что на работе можно стоять по пять минут каждый час или подниматься по лестнице вместо лифта. Кажется, что это совсем немного, однако это исследование говорит, что даже легкая активность увеличивает шансы выжить после заболевания раком, - подчеркнула Гилкрист.

Напомним, не стоит забывать о том, что кроме неправильного образа жизни есть другие факторы, вызывающие это заболевание. Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин рассказал порталу PG11.ru, что существует много групп факторов, которые могут способствовать возникновению злокачественного образования.

- Их разделяют на две группы: общие и модифицируемые, то есть те, что мы можем сами изменить. Универсальным фактором развития рака во всем мире считается ожирение. Еще один из тех, что изучили - это излишняя инсоляция (воздействие солнца — прим. ред.). Особенно это касается нас, северных народов. Общие группы — это экология, гиподинамия, ожирение, какие-то вредные факторы на производстве. Еще одним фактором, которые могут приводить к раку, это видимые заболевания кожи - язвы, родинки. Выделить какой-то универсальный фактор, который увеличивает вероятность рака, нельзя. Нужно индивидуально работать с каждым человеком, - рассказал доктор.

Также онколог отметил, что, действительно, физические нагрузки помогут избежать появления рака:

- Исходя из факторов риска, лучшая профилактика - рациональное питание и физические нагрузки. Это первичная профилактика, когда мы устраняем факторы риска или хотя бы стараемся минимизировать их воздействие. Есть и вторичная профилактика - она требует своевременного и качественного лечения хронических заболеваний.

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