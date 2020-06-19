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Жители Коми зажгли тысячи онлайн-свечей в память о жертвах Великой Отечественной

Жители Коми зажгли тысячи онлайн-свечей в память о жертвах Великой Отечественной

19 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено пресс-службой Минобрнауки Коми
Их можно дарить друг другу в социальных сетях

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. В этот день началась одна из самых жестоких войн, унесшая 27 миллионов жизней советских людей. Ежегодно в эту дату зажигают свечи в память погибших, пишет БНК.

В этом году акция проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. С 15 по 22 июня зажечь свою свечу может каждый на сайте Деньпамяти.рф. Одна штука стоит один рубль. Виртуальные свечи можно будет дарить друг другу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 20 по 22 июня.

По сообщению пресс-службы Минобрнауки Коми, жители республики уже зажгли больше двух тысяч свечей памяти. Всего планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей — по числу погибших в войне. Собранные деньги передадут в помощь ветеранам На сайте Деньпамяти.рф можно прочесть истории жителей разных городов — очевидцев того самого утра 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война.

Напомним также, в Коми отложили Парад Победы. Об этом 15 июня, в традиционном видеообращении заявил врио главы Коми Владимир Уйба. Власти региона оставляют за собой право на надежду провести парад Победы в сентябре после того как снизится уровень заболеваемости.

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