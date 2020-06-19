Стало известно, когда школьники вернутся за парты

Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова, пишут «Известия».

- Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая, — сказала она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». В этот же день Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.

В школах Сыктывкара проходит анкетирование по переходу на пятидневное обучение для учащихся 5-6 классов. Для учащихся произойдет снижение нагрузки на 2 часа (по одному часу в неделю по литературе и по родному языку/родной литературе) в соответствии с СанПиН.

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