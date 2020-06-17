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Стали известны расписание и особенности ЕГЭ-2020

Стали известны расписание и особенности ЕГЭ-2020

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля

Опубликован приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает Минобрнауки Коми.

ЕГЭ на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ. В соответствии приказом, основной период ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена  29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Другим совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверждены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы.

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут:

  • Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.
  • В случае большого количества участников экзаменов в субъекте РФ, зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по этому предмету для всех участников в установленную дату основного периода с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, ГЭК вправе определить для части или всех участников экзамена другую дату его проведения в один из резервных дней основного периода.
  • К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный период ЕГЭ 2020 года сдать экзамены смогут только те участники, которые не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни основного периода.
  • Приказом установлено, что при проведении ЕГЭ в состав организаторов и ассистентов не могут входить специалисты по данному учебному предмету. Допускается привлекать в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ), технических специалистов и ассистентов учителей обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

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Школа

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