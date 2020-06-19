Сыктывкарские общественники высказались по поводу переноса Парада Победы

В Коми решили не проводить Парад Победы 24 июня. Такое решение принял врио главы Республики Коми. Портал PG11.ru узнал мнение сыктывкарских общественников по поводу этого вопроса.

В своем традиционном видеообращении Владимир Уйба заявил, что проводить Парад Победы в Республике Коми не будут. Как он отметил, это решение далось нелегко, однако власти Коми оставляют за собой право на надежду провести Парад Победы в сентябре после того, как снизится уровень заболеваемости.

Сыктывкарский общественник Валерий Черницын поддерживает такую позицию. Однако у него возникают сомнения по поводу даты проведения парада в сентябре:

Решение Госдумы о присвоении 3 сентября статуса дня воинской славы из-за того, что именно этот день Сталин почему-то определил как День Победы Советского Союза над Японией, сомнительно. Сам акт о капитуляции был подписан всё-таки 2 сентября. Может, имело бы смысл вообще обойтись без парада, ограничившись приёмом ветеранов? Особенно учитывая сугубо тыловую роль Коми АССР во Второй Мировой войне, при всём безмерном уважении к шахтёрам и лесозаготовителям, - заявляет Валерий Черницын.

Правозащитник Игорь Сажин считает, что это полная глупость - проводить Парад Победы в период эпидемии:

Пока бушует эпидемия, никаких парадов быть не может. Ни в Коми, ни в Москве.На вызовы судьбы надо отвечать адекватно, а не геройствовать чужими жизнями. Прошло 75 лет, а мы все не думаем о простом солдате, - отмечает общественник.

Напомним, что 26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы. Он пройдет 24 июня. Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Президент приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

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