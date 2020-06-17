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На Кубани отменят режим двухнедельной изоляции для туристов

На Кубани отменят режим двухнедельной изоляции для туристов

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
russiakrasava.ru
В регионе уже работают предприятия санаторно-курортной отрасли

С 21 июня контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят. Им разрешат свободно перемещаться по территории региона, о чем в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона объяснил такое решение тем, что на Кубани уже работают предприятия санаторно-курортной отрасли. У туристов в регион будут измерять температуру, а также делать тест на коронавирус.

- Ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать - в какое место непосредственно едет тот или иной гость края, - сказал Кондратьев.

напомним, с 12 апреля на Кубани установили режим самоизоляции, который продлили до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции, а с 6 июня на Кубани открыли парки, скверы, набережные и стадионы.

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