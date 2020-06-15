Курорт под замком: в Краснодарском крае туристов отправляют на двухнедельную самоизоляцию

Прибывших в Краснодарский край до 21 июня жителей Коми обяжут соблюдать самоизоляцию, пишет паблик «Республика Коми»



Лицам, прибывшим на территорию Краснодарского края, предписывается изоляция и медицинское наблюдение сроком на 14 дней с момента прибытия:

Жителям Краснодарского края — в домашних условиях,

Гражданам, проживающим в других регионах — в условиях обсерватора либо в домашних условиях (при наличии в собственности недвижимости на территории края).

Ограничительные меры в регионе продлены с 6 до 21 июня 2020 года.

Напомним, На 14 июня в Коми лабораторно подтверждено 2266 (+181) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 1 человек. Новых летальных случаев нет.

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