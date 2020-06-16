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Глава Минздрава РФ предсказал полное снятие ограничений в связи с пандемией не раньше 2021 года

Глава Минздрава РФ предсказал полное снятие ограничений в связи с пандемией не раньше 2021 года

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Михаила Терещенко / ТАСС / Михаил Мурашко
Сначала должна ложиться более управляемая ситуация

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года. Такое мнение высказал во вторник, 16 июня, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

- Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться, думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией), — приводит слова министра агентство.

Мурашко подчеркнул, что важным условием для снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. По его словам, должно быть от 35 до 60% переболевших.

Министр также отметил, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, но симптомы могут не совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями.

- При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении, — подчеркнул министр.

На 15 июня в Коми лабораторно подтверждено 2437 (+85) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 22 человек. Новых летальных случаев нет.

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Коронавирус

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