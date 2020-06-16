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В Сыктывкаре родился жеребенок ламы

В Сыктывкаре родился жеребенок ламы

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Республиканского центра экологического образования
Мама пока никого к нему не подпускает

В Республиканском центре экологического образования столицы Коми появился «новенький»: ночью лама Луна родила детеныша. Об этом сообщили в группе сыктывкарского зоопарка «ВКонтакте».

Пол детеныша пока не называется, так как мама еще никого к нему не подпускает. Тем не менее, сотрудники центра уже предложили подписчикам придумать новорожденному имя.

- Мы предлагаем вам поучаствовать в выборе имени для малыша. Пишите свои предложения в комментариях! О своём выборе мы обязательно сообщим вам в ближайшее время, - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в конном центре Сыктывкара  верблюдица Лейла родила верблюжонка от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Сотрудники центра отобрали 10 лучших из нескольких десятков предложенных вариантов и предложили жителям республики проголосовать за наиболее подходящий вариант. Детеныша назвали Пера.

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Животные

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