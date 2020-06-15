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В Сыктывкаре посреди ночи разгуливала необычная птица (видео)

В Сыктывкаре посреди ночи разгуливала необычная птица (видео)

15 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Катерины Коковкиной-Пудовой
В конце концов птицу поймала и унесла некая женщина

14 июня в столице Коми заметили необычного «пешехода» - странную птицу похожую на курицу. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

Встреча произошла ночью – в 1.33 под окнами дома №50 по улице Домны Каликовой горожанка заметила птицу, которую она опознала как индюшку. Пернатая проходила мимо, как будто потерялась и держалась рядом с жилищами.

- Видно что не дикая, похожа на курицу, даже увидев меня в окне спокойно подошла, чья то потеряшка. Вообще птица странная, я таких не видела, общительная, - рассказала сыктывкарка.

В конце концов птицу поймала и унесла некая женщина, но, по словам очевидцы, это была не хозяйка. Та пришла позже и разыскивала свою пропавшую питомицу.

Кстати, незадолго д этого в Ухте тоже заметили непрошенного гостя, но он оказался куда крупнее курицы. На дачный участок в Яреге заявился крупный медведь. Косолапый пришел со стороны леса и пробрался на грядки, на которых только появились ростки будущего урожая. Полакомиться медведю было нечем, и он просто прошелся по участку вдоль грядок, а затем пропал из виду.

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Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Катерина Коковкина-Пудова получает гонорар в размере 300 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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