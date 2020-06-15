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Назван самый обычный продукт, который поможет снизить холестерин

Назван самый обычный продукт, который поможет снизить холестерин

15 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixels.com
Эксперты советуют добавлять его даже в салаты и смузи

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок, пишет «Российская газета».

Он известен не только как средство против всевозможных бактериальных и вирусных инфекций, но и как приправа, помогающая в борьбе с распространенными недугами. Так, продукт при регулярном употреблении снижает уровень холестерина, предотвращая накопление жирного вещества в стенках артерий.

Кроме того, экстракт чеснока, как показали более ранние работы, помогает нормализовать кровяное давление. Последние повышают риск развития инсульта. Также употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита, - отметили исследователи.

Еще одно преимущество продукта - сильные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства. Они помогают убивать патогенные микроорганизмы, провоцирующие высыпания на коже и кожные инфекции. Рекомендуется добавлять продукт не только в мясные блюда, соусы, но и в салаты и даже смузи.

Кстати, недавно шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому. Для этого он выделил простые, но действенные правила. Подробнее ПО ССЫЛКЕ.

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Еда Здоровье

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