Назван самый простой способ избавиться от «сладкой зависимости»

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому. Для этого он выделил простые, но действенные правила, пишет «Российская газета» со ссылкой на Expressen.

Чтобы добиться результатов, достаточно всего одной недели. По словам эксперта, важно пережить первые дни, хотя этот период будет тяжелым.

Фредерик Паулун отмечает, что самый простой способ - это убрать из рациона такие продукты, как хлопья для завтрака, сладкие напитки, выпечка и сладости. Не исключено, что сладкоежкам придется придерживаться еще более жесткой стратегии, то есть полностью отказаться от сладкого и позволять себе только медленные углеводы.

Фредерик Паулун говорит, что поначалу, возможно, даже придется убрать из рациона свежие фрукты и ягоды. Но через несколько недель их можно будет есть снова.

Диетолог дает несколько советов, которые помогут пережить этот самый тяжелый период. Нужно поддерживать физическую активность, избегать стресса, баловать себя приятными занятиями, хорошо спать, больше пить, регулярно питаться, при этом отказаться от полуфабрикатов и употреблять в пищу орехи, семена и белок.

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