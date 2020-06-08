Житель Коми снял на камеру таинственного медведя-бродягу

В Ухте произошла еще одна встреча медведя и человека. На этот раз зверя сняли на камеру, когда он вышел на дорогу между городом и поселком Водный. Автор опубликовал ролик в паблике телеканала «День».

Как отмечает «Комиинформ», в администрации Ухты, жалоб на косолапого в ГО и ЧС не поступало. Не слышали о нем и в Минприроды региона. Тем временем горожане в комментариях к видео заявили, что этот медведь уже не первый год рыщет в окрестностях:

- Местный бродяга. Сто лет живет, - комментируют ухтинцы.

По всей вероятности, хищника привлекли остатки пищи на кладбище. Как напомнили в Минприроды Коми, подкармливать диких животных категорически запрещается.

Ктати, недавно в районе села Керчомья наш подписчик тоже встретил целое семейство мишек. Животные находились на опушке леса, когда он проезжал мимо и обратили внимание на удивленного человека. Несколько секунд они высматривали его, а затем убежали под сень деревьев. По записи можно предположить, что мужчина встретил медведицу с детенышами. А еще один косолапый объявился под Ухтой. Зверь оказался у дороги, где его тоже сняли на камеру.

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