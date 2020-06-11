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В Коми дети сбежали из приюта и путешествовали на поезде

В Коми дети сбежали из приюта и путешествовали на поезде

11 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Сотрудники Печорского ЛОП накормили детей ужином, а затем доставили обратно

Как сообщает сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции Печоры поступило сообщение от заведующей центра социальной реабилитации для несовершеннолетних о том, что двое воспитанников самовольно покинули его пределы.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиск несовершеннолетних 2003 и 2005 года рождения. В ходе оперативной работы установлено, что подростки передвигаются железнодорожным транспортом.

По прибытию поезда на станцию Печора полицейскими подростки были обнаружены на перроне железнодорожного вокзала. Сотрудники Печорского ЛОП накормили детей ужином, а затем доставили в приют.

Кстати, на днях Владимир Уйба поддержал жителей Коми, которые обратились к нему с просьбой защитить детей от снюсов. Депутаты Государственного Совета Коми предложили разработать на республиканском уровне закон о запрете на продажу снюсов несовершеннолетним

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Дети Полиция

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