В Коми обсуждают региональный запрет на продажу снюсов детям

Владимир Уйба поддержал жителей Коми, которые обратились к нему с просьбой защитить детей от снюсов, пишет «Комиинформ».

Ранее по этому поводу к руководителю региона с открытым письмом обратились жители республики:

- Несмотря на меры пресечения оборота незаконной никотиносодержащей продукции в рамках работы Управления Роспотребнадзора по Коми, свободная продажа и распространение смертельно опасной продукции (снюсов) может вновь возобновиться на территории нашей республики. Дело в том, что в конце мая 2020 года правовое управление Госдумы РФ дало отрицательное заключение на законопроект о запрете продажи сосательных и жевательных никотиносодержащих смесей. Убедительно просим Вас ввести запрет на продажу и распространение сосательных и жевательных никотиносодержащих смесей (снюсов) и их аналогов на территории Республики Коми, - говорится в обращении.

Как отметил Владимир Уйба, сегодня депутаты Государственного Совета Коми предложили разработать на республиканском уровне закон о запрете на продажу снюсов несовершеннолетним:

- Несмотря на то, что депутаты VI созыва Госсовета Коми завершают работу, мы договорились, что они подготовят всю нормативную базу по этому закону. Следующий созыв примет закон, запрещающий продажу никотиновой продукции несовершеннолетним, - отметил Владимир Уйба в ежедневном общении с жителями республики.

Напомним, снюс, снафф и насвай предложили приравнять к наркотикам. С таким заявлением в прошлом году выступило Управление МВД Московской области. А так ли безобиден «снюс» рассказала сыктывкарский нарколог Кристина Егорова.

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