В Сыктывкарском фонтане появится живая форель

В фонтаны столицы Коми выпустили настоящую рыбу. Форель будет плавать прямо перед городской администрацией, сообщает пресс-служба мэрии.

- В фонтаны у мэрии выпустили молодняк форели. Сейчас рыбкам нужно адаптироваться к новым условиям, чуть спустя начнётся их прикорм, говорится в сообщении администрации города.

Напомним, что в первый раз рыбки были запущены в 2006 году. Ежегодно фауна водоема обновляется новыми обитателями, однажды там даже жили раки. По завершении сезона рыбу выловят и выпустят в реку.

Кстати, о живности. В Ухте произошла еще одна встреча медведя и человека. На этот раз зверя сняли на камеру, когда он вышел на дорогу между городом и поселком Водный. Автор опубликовал ролик в паблике телеканала «День».

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