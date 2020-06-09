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В России продлили выплаты повышенного пособия по безработице

В России продлили выплаты повышенного пособия по безработице

09 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Глава государства распорядился уточнить трудовое законодательство в отношении вопросов удаленной работы

Сроки выплаты по безработице продлили еще на три месяца: минимальная сумма – 4500 рублей. Кроме того, опекуны без работы получат  по три тысячи на каждого ребенка, а тем временем регионы должны предоставить отчеты о ситуации на рынке труда, пишет РИА Новости.

Президент поручил установить выплаты по безработице в максимальном размере для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело.

Особое внимание, как говорится в документе, следует обратить на регионы, где отмечается наибольший рост безработных, чтобы обеспечить там принятие оперативных решений. Первый доклад о ситуации на рынке труда должен быть представлен 1 июля, затем – раз в две недели. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица в регионах.

В перечне поручений отмечается необходимость оказать помощь в трудоустройстве выпускникам вузов этого года. Среди прочего, Путин дал указание повысить качество услуг по трудоустройству и разрешить предоставлять их в электронной форме через базу вакансий «Работа в России».

Глава государства распорядился уточнить трудовое законодательство в отношении вопросов удаленной работы. Доклад на эту тему необходимо подготовить до 20 декабря.

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