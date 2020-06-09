В России продлили выплаты повышенного пособия по безработице

Сроки выплаты по безработице продлили еще на три месяца: минимальная сумма – 4500 рублей. Кроме того, опекуны без работы получат по три тысячи на каждого ребенка, а тем временем регионы должны предоставить отчеты о ситуации на рынке труда, пишет РИА Новости.

Президент поручил установить выплаты по безработице в максимальном размере для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело.

Особое внимание, как говорится в документе, следует обратить на регионы, где отмечается наибольший рост безработных, чтобы обеспечить там принятие оперативных решений. Первый доклад о ситуации на рынке труда должен быть представлен 1 июля, затем – раз в две недели. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица в регионах.

В перечне поручений отмечается необходимость оказать помощь в трудоустройстве выпускникам вузов этого года. Среди прочего, Путин дал указание повысить качество услуг по трудоустройству и разрешить предоставлять их в электронной форме через базу вакансий «Работа в России».

Глава государства распорядился уточнить трудовое законодательство в отношении вопросов удаленной работы. Доклад на эту тему необходимо подготовить до 20 декабря.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»