Диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Наиболее опасным для организма супом является солянка. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Торопыгина, пишет lenta.ru.

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от этого блюда, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров оно может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.

- Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок, — отметила Торопыгина.

Помимо большого количества продуктов переработанного мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Напомним также, что недавно Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рассказала, что одним из «побочных эффектов» самоизоляции является снижение чувствительности клеток к инсулину, вызванное малой подвижностью. Чтобы этого избежать, достаточно употреблять в пищу определенные овощи.

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