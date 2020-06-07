Рейс до из Санкт-Петербурга до Сыктывкара отменили из-за сильного тумана

Полет из северной столицы в Коми вошел в число 23 отмененных в связи с неблагоприятными погодными условиями, пишет БНК.

Как сообщает портал moika78, ночью туман заставил в Пулково задержать посадку нескольких самолетов. Среди них, по данным сервиса FlightRadar, оказался самолет из Ухты. Утром же были отменены рейсы в Москву, Сочи, Пермь и Сыктывкар (8 утра, А319). Однако рейс Санкт-Петербург – Сыктывкар в 10:15 отправился в срок.

Напомним, в марте неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Сыктывкар.Как рассказали в авиаслужбах, неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск. Затем поступило еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар.

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