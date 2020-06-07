Рейс до из Санкт-Петербурга до Сыктывкара отменили из-за сильного тумана

Рейс до из Санкт-Петербурга до Сыктывкара отменили из-за сильного тумана07 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Также были в аэропорту остались те, кто направлялся в Москву, Сочи и Пермь
Полет из северной столицы в Коми вошел в число 23 отмененных в связи с неблагоприятными погодными условиями, пишет БНК.
Как сообщает портал moika78, ночью туман заставил в Пулково задержать посадку нескольких самолетов. Среди них, по данным сервиса FlightRadar, оказался самолет из Ухты. Утром же были отменены рейсы в Москву, Сочи, Пермь и Сыктывкар (8 утра, А319). Однако рейс Санкт-Петербург – Сыктывкар в 10:15 отправился в срок.
Напомним, в марте неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Сыктывкар.Как рассказали в авиаслужбах, неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск. Затем поступило еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
07 июня 2020, 18:10
Комментарии 0