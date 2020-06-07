Фигурист из Коми Дмитрий Алиев вернулся на лед

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев вернулся на лед07 июня 2020
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Скриншот из видео / Дмитрий Алиев на Гран-При в Вегасе
Спортсмены и тренеры сдали тесты на коронавирус, которые у всех показали отрицательный результат
Российские фигуристы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Александр Самарин в воскресенье приступают к ледовым тренировкам на сборе в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Коми со ссылкой на тренера Евгения Рукавицына.
На сборе в Кисловодске также находятся тренер Самарина Светлана Соколовская и еще один ее подопечный Марк Кондратюк. Спортсмены и тренеры сдали тесты на коронавирус, которые у всех показали отрицательный результат.
- Сегодня пришли результаты, второе тестирование на коронавирус у всех ребят и тренеров дало отрицательный результат. С завтрашнего дня мы выходим на лед, – сказал Рукавицын.
Кстати, недавно телеканал «Матч-ТВ» выпустил спецрепортаж под названием «Лыжницы в декрете». Одной из героинь стала Юлия Белорукова, которая в этом году родила сына Арсения. Юлия Белорукова призналась, что и во время беременности продолжала тренироваться. Сердце спортсмена привыкло к таким нагрузкам, без которых спортсменке было бы тяжело.
После рождения ребенка начался процесс восстановления. Однако он будет не таким быстрым, как, к примеру, у Дарьи Домрачевой, которая взяла медаль чемпионата мира спустя четыре месяца после рождения малыша.
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