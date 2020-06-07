Вопросы и ответы: как будет проходить голосование за поправки в Конституцию

Вопросы и ответы: как будет проходить голосование за поправки в Конституцию07 июня 2020
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Фото из архива "Pro Города"
Места для голосования предполагается создать вне помещений
25 июня в России начнется сбор голосов за изменения в Конституции. Подсчет голосов состоится 1 июля. В связи с этим ТАСС публикует подробную инструкцию, которая ответит на все вопросы граждан.
Когда можно проголосовать?
- В течение семи дней — с 25 июня по 1 июля 2020 года.
- Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени (в особых случаях разрешено открывать на два часа раньше).
- В труднодоступной и удаленной местности голосование может начаться еще раньше — с 10 июня, на участках за рубежом — с 15 июня.
- Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте конституция2020.рф.
Где можно проголосовать?
- На избирательном участке по месту прописки. Адрес своего участка можно узнать здесь. Чтобы сменить место голосования с помощью услуги "Мобильный избиратель", нужно подать заявление через портал "Госуслуги", в МФЦ или территориальный избирком (с 5 по 21 июня), в участковый избирком (с 16 по 21 июня).
- Места для голосования предполагается создать вне помещений — например, на территориях школ, во дворах.
- ЦИК намерен по заявкам граждан открыть мобильные участки — в малых поселениях с транспортными проблемами и т.п.
- Голосования по почте не будет.
Кто имеет право голосовать?
- Дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда. Каждый гражданин вправе сам решать, голосовать ему или нет. Участие является свободным и добровольным, никто не имеет права принуждать другого к голосованию или, наоборот, препятствовать изъявлению его воли.
Какова процедура голосования?
- На участке нужно показать избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным.
- Надписи или рисунки, сделанные за пределами клеточек для голосования, не имеют значения.
- Вместо случайно испорченного бюллетеня можно попросить новый.
- Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования или в электронное устройство для подсчета голосов — КОИБ.
Что делать тем, кто не сможет прийти на участок?
- Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, нужно подать заявление через портал "Госуслуги" (с 5 июня до 14:00 21 июня) или обратиться лично, по телефону (можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосования, в который можно будет опустить заполненный бюллетень.
- ЦИК намерен расширить возможность по голосованию на дому не только для маломобильных граждан, но и для тех, кто заботится о них.
Будет ли доступно электронное голосование?
- Да, для жителей Москвы и Нижегородской области.
- С 5 июня до 14:00 21 июня пользователи с подтвержденной учетной записью могут подать заявление о желании голосовать в электронном виде на портале "Госуслуги". Жители Москвы могут использовать для этого еще один сервис — портал Mos.ru.
- Само голосование проводится на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Там нужно авторизоваться через единую систему идентификации. Непосредственно перед голосованием система проводит процедуру анонимизации пользователя.
- Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать через интернет, он может прийти на свой участок 1 июля. Там проверят, действительно ли он еще не голосовал.
Можно ли поддержать только часть поправок?
В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Ответить можно "да" или "нет".
А как же коронавирус? Не опасно ли участвовать в голосовании?
- В Центризбиркоме считают, что принятые специальные меры делают голосование безопасным. На участках будет находиться не больше 8–12 человек в час. Потоки входящих и выходящих разведут. Организаторы намерены обеспечить всех участников голосования защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, использовать дезинфицирующие коврики и санитайзеры.
- Перед голосованием члены избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирус. При голосовании на дому никто из членов комиссии и наблюдателей в квартиру заходить не будет.
- Санитарные меры на участках будут включать измерение температуры, тестирование всех сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, а также масочный режим, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будут определены места для изоляции и порядок оказания медицинской помощи, если она потребуется.
Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации участникам голосования:
- собираясь на избирательный участок, нужно взять с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку;
- на месте соблюдать дистанцию 1,5–2 м;
- маску придется на время снять для идентификации личности по документу. При этом давать свой паспорт в руки члену участковой комиссии не нужно;
- находиться в помещении для голосования не более 15 минут;
- не касаться стенок в кабине для голосования;
- на выходе использованные одноразовые маску и перчатки выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, обработать руки антисептиком.
По закону подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты.
Если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на голосовании не будет.
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