Вопросы и ответы: как будет проходить голосование за поправки в Конституцию

25 июня в России начнется сбор голосов за изменения в Конституции. Подсчет голосов состоится 1 июля. В связи с этим ТАСС публикует подробную инструкцию, которая ответит на все вопросы граждан.

Когда можно проголосовать?

В течение семи дней — с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени (в особых случаях разрешено открывать на два часа раньше).

В труднодоступной и удаленной местности голосование может начаться еще раньше — с 10 июня, на участках за рубежом — с 15 июня.

Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте конституция2020.рф.

Где можно проголосовать?

На избирательном участке по месту прописки. Адрес своего участка можно узнать здесь. Чтобы сменить место голосования с помощью услуги "Мобильный избиратель", нужно подать заявление через портал "Госуслуги", в МФЦ или территориальный избирком (с 5 по 21 июня), в участковый избирком (с 16 по 21 июня).

Места для голосования предполагается создать вне помещений — например, на территориях школ, во дворах.

ЦИК намерен по заявкам граждан открыть мобильные участки — в малых поселениях с транспортными проблемами и т.п.

Голосования по почте не будет.

Кто имеет право голосовать?

Дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда. Каждый гражданин вправе сам решать, голосовать ему или нет. Участие является свободным и добровольным, никто не имеет права принуждать другого к голосованию или, наоборот, препятствовать изъявлению его воли.

Какова процедура голосования?

На участке нужно показать избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным.

Надписи или рисунки, сделанные за пределами клеточек для голосования, не имеют значения.

Вместо случайно испорченного бюллетеня можно попросить новый.

Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования или в электронное устройство для подсчета голосов — КОИБ.

Что делать тем, кто не сможет прийти на участок?

Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, нужно подать заявление через портал "Госуслуги" (с 5 июня до 14:00 21 июня) или обратиться лично, по телефону (можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосования, в который можно будет опустить заполненный бюллетень.

ЦИК намерен расширить возможность по голосованию на дому не только для маломобильных граждан, но и для тех, кто заботится о них.

Будет ли доступно электронное голосование?

Да, для жителей Москвы и Нижегородской области.

С 5 июня до 14:00 21 июня пользователи с подтвержденной учетной записью могут подать заявление о желании голосовать в электронном виде на портале "Госуслуги". Жители Москвы могут использовать для этого еще один сервис — портал Mos.ru.

Само голосование проводится на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Там нужно авторизоваться через единую систему идентификации. Непосредственно перед голосованием система проводит процедуру анонимизации пользователя.

Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать через интернет, он может прийти на свой участок 1 июля. Там проверят, действительно ли он еще не голосовал.

Можно ли поддержать только часть поправок?

В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Ответить можно "да" или "нет".

А как же коронавирус? Не опасно ли участвовать в голосовании?

В Центризбиркоме считают, что принятые специальные меры делают голосование безопасным. На участках будет находиться не больше 8–12 человек в час. Потоки входящих и выходящих разведут. Организаторы намерены обеспечить всех участников голосования защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, использовать дезинфицирующие коврики и санитайзеры.

Перед голосованием члены избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирус. При голосовании на дому никто из членов комиссии и наблюдателей в квартиру заходить не будет.

Санитарные меры на участках будут включать измерение температуры, тестирование всех сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, а также масочный режим, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будут определены места для изоляции и порядок оказания медицинской помощи, если она потребуется.

Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации участникам голосования:

собираясь на избирательный участок, нужно взять с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку;

на месте соблюдать дистанцию 1,5–2 м;

маску придется на время снять для идентификации личности по документу. При этом давать свой паспорт в руки члену участковой комиссии не нужно;

находиться в помещении для голосования не более 15 минут;

не касаться стенок в кабине для голосования;

на выходе использованные одноразовые маску и перчатки выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, обработать руки антисептиком.

По закону подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты.

Если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в Конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на голосовании не будет.

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