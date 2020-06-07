Ученые официально подтвердили одно землетрясение в Коми

В 2019 году станции ФИЦ Коми НЦ УрО РАН зарегистрировали 1 307 телесейсмических, три региональных сейсмических события и четыре инфразвуковых сигнала, вызванных падением створок головного обтекателя ракеты-носителя среднего класса. 5 сентября приборы показали региональное сейсмическое событие на глубине 15 км интенсивностью в четыре балла, пишет «Комиинформ».

По расчетам КНЦ УрО РАН, землетрясение произошло вблизи упраздненного поселка Нефтепечорск (левый берег в среднем течении р. Печора, рядом с болотом Палевад-Ыджиднюр), в пределах нефтегазовых месторождений Пашнинское и Береговое Сосногорского района.

Были разосланы анкеты для опроса сотрудников ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", находившихся в этот период в поселке. По результатам опроса выяснилось, что земелетрясение почувствовали практически все работники поселка.

Землетрясения в нефтегазоносных районах по своей природе являются тектоническими, но их

проявление инициировано разработкой месторождений нефти и газа. Изменения в гидро- и газодинамике обусловливают изменения в геодинамике твердой части земной коры, что часто ведет к землетрясениям.

Отсутствие сведений об авариях или чрезвычайных происшествиях в Сосногорском районе, характер волновой картины сейсмического события 5 сентября, уверенный расчет глубины, приуроченность его к глубинному разлому свидетельствуют в пользу природного происхождения события. Тем не менее, расположение эпицентра на нефтегазовом месторождении дает основание полагать, что оно обусловлено наведенной сейсмичностью.

Таким образом, событие 5 сентября классифицировали как «техногенное землетрясение». Ввиду того, что сейсмологические наблюдения проводятся всего двумя станциями - «Сыктывкар» и «Пожег» - расчет координат эпицентров сейсмических событий невозможен. Таким образом не обеспечивается на должном уровне мониторинг территории республики. Для сейсмологического контроля, надежной регистрации локальных и региональных сейсмических событий необходимы модернизация и расширение сети сейсмостанций на территории Коми.

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