Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка

В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка

06 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка
На эти меры выделят более 8 миллиардов рублей

Правительство России выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия по уходу за первым ребенком. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, пишет ТАСС

Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей, - сказал он. Как сообщалось ранее, речь идет о повышении с 1 июня минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Мишустин напомнил, что правительством был принят комплекс мер, в том числе увеличен максимальный размер пособия по безработице.

Причем всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель - июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере, - указал он.

Также, по словам премьера, потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. "Чтобы обеспечить все эти социальные выплаты безработным правительство выделит регионам более 56 млрд рублей", - добавил Мишустин, отметив, что по данным на конец мая, такие выплаты смогут получить чуть более 1 млн 900 тыс. человек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который фактически наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года. В новый военный округ войдет и Коми

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен

Деньги Дети

Читайте также: Жителям Коми объяснили, почему они могли не получить выплаты на детей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Коми войдет в состав нового военного округа Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Короткие платья и улыбки: восемь эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
вчера
Зарплата от 80 тысяч рублей в месяц: топ пять вакансий в медицинской сфере для сыктывкарцев Читать
03 июня
Приводят ли знакомства в интернете к здоровым отношениям: мнение психолога из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
31 мая Связь в деревнях, новый проект и огромный объем трафика: Tele2 в Коми подвели итоги года
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка
сегодня
В России разработают учебные курсы по генетике для школьников
сегодня
В медсправках для прав все-таки не будут вводить дорогие анализы
01 июня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru