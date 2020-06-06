В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка

Правительство России выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия по уходу за первым ребенком. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, пишет ТАСС.

Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей, - сказал он. Как сообщалось ранее, речь идет о повышении с 1 июня минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Мишустин напомнил, что правительством был принят комплекс мер, в том числе увеличен максимальный размер пособия по безработице.

Причем всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель - июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере, - указал он.

Также, по словам премьера, потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. "Чтобы обеспечить все эти социальные выплаты безработным правительство выделит регионам более 56 млрд рублей", - добавил Мишустин, отметив, что по данным на конец мая, такие выплаты смогут получить чуть более 1 млн 900 тыс. человек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который фактически наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года. В новый военный округ войдет и Коми.

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