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Молодежный театр Сыктывкара планируют построить в промышленной зоне

Молодежный театр Сыктывкара планируют построить в промышленной зоне

06 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru / Владимир Уйба провел встречу с художественным руководителем Александринского театра
По словам чиновников, подобные места становятся трендовыми

Молодежный театр Сыктывкара разместят в промышленной зоне. Об этом шел разговор врио главы Коми Владимира Уйбы и художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. 

Александринский театр взял шефство над Молодежным театром Республики Коми. В ноябре этого года под руководством режиссерско-постановочной группы Александринского театра труппой Молодёжного театра будет представлена премьера спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя.

Молодежный театр создан в ноябре 2019 года и пока не имеет собственного здания. Напомним, изначально предполагалось, что для него реконструируют здание ЦДК «Октябрь». Но в ходе встречи Владимир Уйба и Валерий Фокин обсудили идею строительства. В качестве места рассматривается промышленная зона, расположенная недалеко от центра Сыктывкара.

Из промышленной зоны можно сделать современный, такой с интерактивом, настоящий театральный центр. Мы готовы патронировать этот проект, у нас есть очень опытные работники, имеющие практический опыт. Мы готовы и проектировщиков дать, и эскизы сделать. То есть мы готовы помочь реализовать эту идею в комплексе. А вы уже возьмёте на себя поиск подрядчиков, контроль строительных работ, - отметил Валерий Фокин.

Владимир Уйба поддержал эут идею. Он отметил, что сейчас промзона становится трендом, а театр - центром инфраструктуры с кафе и танцполами. И именно такой и планируется построить в столице Коми. 

В 2021 году Республика Коми отметит 100-летие со дня образования. Готовятся большие праздничные мероприятие не только на территории республики, но и в Москве и Санкт-Петербурге. В завершение Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге гала-концерт пройдёт на сцене Александринского театра с участием уроженцев республики – ведущих солистов Московских, Санкт-Петербургских и других российских и зарубежных театров.

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Глава Коми Культура Театр

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