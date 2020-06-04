Сыктывкарцы о новых штрафах для водителей: «Можно и построже, чтобы желание нарушать отбило навсегда»04 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Для водителей России появились новые штрафы
Сейчас проводятся публичные обсуждения текста проекта
Минюст опубликовал изменения проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые коснутся каждого автомобилиста. Портал PG11.ru выяснил, что это за изменения и как на них отреагировали сыктывкарцы.
Всего предлагается четыре нововведения. За брошенный автохлам будет грозить штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Мойка автомобиля в неположенных местах обойдется от 1 000 до 2 000 рублей. За парковку и езду по детским и спортивным площадкам придется отдать от 2 000 до 5 000 рублей, при автоматической фиксации - 2 500. А за отказ от прохождения медосвидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего водитель выложит 50 000 рублей и лишится прав на срок от двух лет до трех лет.
Сыктывкарские водители поддержали такие изменения и даже предложили новые варианты:
София Тишанская
- Все правильно сделали. Особенно штраф за брошенный автохлам. А то занимают места на парковках нерабочим транспортом. Я бы еще ввела штрафы за плохие дороги. Хотя, такие уже есть, наверное
Владимир Русанов
- Я жил в больших городах, где ситуация с парковками намного хуже, чем в Сыктывкаре. И даже там я редко видел, чтобы кто-то парковался на детских площадках, что уж говорить об автохламе. Я бы за такие нарушения назначал штрафы еще выше, чтобы навсегда отбило желание так желать. Не уверен, стоит ли вводить штрафы за отказ от освидетельствования, но вот за вождение в пьяном виде нужно заводить уголовное дело. Я бы еще предложил наказывать автохамов и водил, которые не используют поворотники.
Представитель компании по защите прав автовладельцев Евгений Пак тоже прокомментировал новые штрафы:
- Что касается штрафов за «автохлам», то в настоящее время в случаях, когда брошенный автохлам мешает кому-либо, простых и быстро работающих правовых мер воздействия нет. Поэтому я считаю, что потребность в регулировании данного вопроса, с учетом увеличения количества транспортных средств, актуальна.
Евгений Пак уверен и в необходимости штрафа за мытье автомобиля на газонах:
- Мне еще не приходилось сталкиваться с тем, что автовладельцы моют транспортные средства в неотведенных для этого местах, но если такое действительно происходит, то необходимость в штрафе существует, ведь нанесение вреда окружающей среде и причинение неудобства другим людям должно быть наказуемо.
Правозащитник считает, что в основном возбуждать дела о брошенном автохламе будут чаще по заявлению заинтересованных лиц, а вот по поводу мытья транспортного средства в неотведенных для этого местах - по факту обнаружения.
- Действенность введенных штрафов, связанных с автохламом и мытьем авто на газонах, все-таки больше зависит от правосознания граждан.
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