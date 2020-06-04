Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сыктывкарцы о новых штрафах для водителей: «Можно и построже, чтобы желание нарушать отбило навсегда»

Сыктывкарцы о новых штрафах для водителей: «Можно и построже, чтобы желание нарушать отбило навсегда»

04 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Для водителей России появились новые штрафы
Сейчас проводятся публичные обсуждения текста проекта

Минюст опубликовал изменения проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые коснутся каждого автомобилиста. Портал PG11.ru выяснил, что это за изменения и как на них отреагировали сыктывкарцы.

Всего предлагается четыре нововведения. За брошенный автохлам будет грозить штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Мойка автомобиля в неположенных местах обойдется от 1 000 до 2 000 рублей. За парковку и езду по детским и спортивным площадкам придется отдать от 2 000 до 5 000 рублей, при автоматической фиксации - 2 500. А за отказ от прохождения медосвидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего водитель выложит 50 000 рублей и лишится прав на срок от двух лет до трех лет. 

Сыктывкарские водители поддержали такие изменения и даже предложили новые варианты:

София Тишанская 

- Все правильно сделали. Особенно штраф за брошенный автохлам. А то занимают места на парковках нерабочим транспортом. Я бы еще ввела штрафы за плохие дороги. Хотя, такие уже есть, наверное

Владимир Русанов

- Я жил в больших городах, где ситуация с парковками намного хуже, чем в Сыктывкаре. И даже там я редко видел, чтобы кто-то парковался на детских площадках, что уж говорить об автохламе. Я бы за такие нарушения назначал штрафы еще выше, чтобы навсегда отбило желание так желать. Не уверен, стоит ли вводить штрафы за отказ от освидетельствования, но вот за вождение в пьяном виде нужно заводить уголовное дело. Я бы еще предложил наказывать автохамов и водил, которые не используют поворотники.

Представитель компании по защите прав автовладельцев Евгений Пак тоже прокомментировал новые штрафы:

- Что касается штрафов за «автохлам», то в настоящее время в случаях, когда брошенный автохлам мешает кому-либо, простых и быстро работающих правовых мер воздействия нет. Поэтому я считаю, что потребность в регулировании данного вопроса, с учетом увеличения количества транспортных средств, актуальна.

Евгений Пак уверен и в необходимости штрафа за мытье автомобиля на газонах:

- Мне еще не приходилось сталкиваться с тем, что автовладельцы моют транспортные средства в неотведенных для этого местах, но если такое действительно происходит, то необходимость в штрафе существует, ведь нанесение вреда окружающей среде и причинение неудобства другим людям должно быть наказуемо.

Правозащитник считает, что в основном возбуждать дела о брошенном автохламе будут чаще по заявлению заинтересованных лиц, а вот по поводу мытья транспортного средства в неотведенных для этого местах - по факту обнаружения.

- Действенность введенных штрафов, связанных с автохламом и мытьем авто на газонах, все-таки больше зависит от правосознания граждан.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете о новых штрафах? Пишите в комментариях.

Авто

Читайте также: В Сыктывкаре двое мужчин катались на мотоцикле без шлемов и попали в жесткое ДТП

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Поджоги, прессинг и безразличие: как врачи в Коми борются за «ковидные» выплаты Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Приводят ли знакомства в интернете к здоровым отношениям: мнение психолога из Сыктывкара Читать
вчера
Спорный вопрос: обязаны ли покупатели надевать маски в магазинах Сыктывкара Читать
01 июня
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров Читать
Посмотреть все
29 мая Лазер лечит варикоз без боли и рубцов?
31 мая Связь в деревнях, новый проект и огромный объем трафика: Tele2 в Коми подвели итоги года
сегодня Троицкая суббота: 6 пунктов, которые помогут привести захоронение в порядок
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
Загрузка...

Новости России и мира

01 июня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru