Сыктывкарцы о новых штрафах для водителей: «Можно и построже, чтобы желание нарушать отбило навсегда»

Минюст опубликовал изменения проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые коснутся каждого автомобилиста. Портал PG11.ru выяснил, что это за изменения и как на них отреагировали сыктывкарцы.

Всего предлагается четыре нововведения. За брошенный автохлам будет грозить штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Мойка автомобиля в неположенных местах обойдется от 1 000 до 2 000 рублей. За парковку и езду по детским и спортивным площадкам придется отдать от 2 000 до 5 000 рублей, при автоматической фиксации - 2 500. А за отказ от прохождения медосвидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего водитель выложит 50 000 рублей и лишится прав на срок от двух лет до трех лет.

Сыктывкарские водители поддержали такие изменения и даже предложили новые варианты:

София Тишанская

- Все правильно сделали. Особенно штраф за брошенный автохлам. А то занимают места на парковках нерабочим транспортом. Я бы еще ввела штрафы за плохие дороги. Хотя, такие уже есть, наверное

Владимир Русанов

- Я жил в больших городах, где ситуация с парковками намного хуже, чем в Сыктывкаре. И даже там я редко видел, чтобы кто-то парковался на детских площадках, что уж говорить об автохламе. Я бы за такие нарушения назначал штрафы еще выше, чтобы навсегда отбило желание так желать. Не уверен, стоит ли вводить штрафы за отказ от освидетельствования, но вот за вождение в пьяном виде нужно заводить уголовное дело. Я бы еще предложил наказывать автохамов и водил, которые не используют поворотники.

Представитель компании по защите прав автовладельцев Евгений Пак тоже прокомментировал новые штрафы:

- Что касается штрафов за «автохлам», то в настоящее время в случаях, когда брошенный автохлам мешает кому-либо, простых и быстро работающих правовых мер воздействия нет. Поэтому я считаю, что потребность в регулировании данного вопроса, с учетом увеличения количества транспортных средств, актуальна.

Евгений Пак уверен и в необходимости штрафа за мытье автомобиля на газонах:

- Мне еще не приходилось сталкиваться с тем, что автовладельцы моют транспортные средства в неотведенных для этого местах, но если такое действительно происходит, то необходимость в штрафе существует, ведь нанесение вреда окружающей среде и причинение неудобства другим людям должно быть наказуемо.

Правозащитник считает, что в основном возбуждать дела о брошенном автохламе будут чаще по заявлению заинтересованных лиц, а вот по поводу мытья транспортного средства в неотведенных для этого местах - по факту обнаружения.

- Действенность введенных штрафов, связанных с автохламом и мытьем авто на газонах, все-таки больше зависит от правосознания граждан.

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