В России планируют ввести 50-тысячные штрафы для водителей

В проекте нового КоАП появился новый штраф для автомобилистов. Водителей планируют штрафовать на 50 000 рублей в случае отказа от прохождения медосвидетельствования - такую меру хотят применять, если в машине есть дети, пишет www.autonews.ru.



В Министерстве юстиции решили не увеличивать текущие размеры штрафов за нарушения ПДД в новом КоАП. Об этом говорится в сообщении ведомства, сопровождающем публикацию доработанной версии документа. При этом в проекте появилась совершенно новая статья, предполагающая штраф для нарушителей в размере 50 000 рублей.



Законодатели изменили порядок статей, и теперь вся «водительская» часть КоАП сосредоточена в ст. 21. Согласно изменениям, в статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования введена отягчающая часть - наличие в автомобиле несовершеннолетнего.



Так, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по-прежнему будет наказываться штрафом в 30 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. Но если в автомобиле при этом находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, в таком случае водителя оштрафуют на 50 000 рублей, а прав лишат на срок от двух до трех лет.



Такую идею в Минюсте включили в проект КоАП с подачи Госавтоинспекции. Так, глава ведомства Михаил Черников весной прошлого года не раз заявлял о том, что ответственность для водителей, перевозящих в автомобиле детей, должна быть выше.



Ранее планы о резком повышении штрафов ГИБДД прописали в проекте нового КоАП. Согласно предложениям, за превышение скорости на 20–40 км/ч планировалось штрафовать на 3000 руб. вместо 500 рублей, за 40–60 км/ч - на 4000 руб. (сейчас 1000 руб.) и так далее вплоть до 10 000 руб. Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.

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