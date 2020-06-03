В Сыктывкаре заметили стаю утят (видео)

В Сыктывкаре заметили стаю маленьких утят с мамой уткой. Горожане волнуются, что птицы не выживут. Неравнодушные читатели прислали видео в редакцию портала PG11.ru.

Утят заметили в сыктывкарском микрорайоне Орбита, на Покровском бульваре. Как сообщают жители города, утка снесла яйца во время самоизоляции в городе.

- Теперь утята живут в черте города. Жалко их, - пишут горожане.

Сыктывкарцы надеются, что в городе найдутся люди, которые знают, как обращаться с этими птицами, и помогут им выжить. Тем временем одного животного, которого нашли в окрестностях столицы Коми, уже решили спасать. В середине мая на один из дачных участков под Сыктывкаром забрёл медвежонок. Судя по всему, он остался без мамы или потерялся. Хозяйка дачи обратилась в Минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства осмотрели зверёныша. Он был испуган и очень ослаблен. На вид ему около четырёх месяцев. Ближайший центр реабилитации диких зверей с последующим выпуском на волю находится в Тверской области.«Центр спасения медвежат-сирот» основал заслуженный эколог России, доктор биологических наук Сергей Пажетнов. Он же является разработчиком уникальной методики доращивания медвежат-сирот с возможностью возвращения их в дикую природу. За время работы центра более 230 медвежат прошли реабилитацию и были выпущены обратно в лес.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»