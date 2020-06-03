Под Сыктывкаром нашли медвежонка, которого реабилитируют и выпустят в дикую природу (фото)

В середине мая на один из дачных участков под Сыктывкаром забрёл медвежонок. Судя по всему, он остался без мамы или потерялся. Хозяйка дачи обратилась в Минприроды Коми за помощью.

Сотрудники охотуправления министерства осмотрели зверёныша. Он был испуган и очень ослаблен. На вид ему около четырёх месяцев. Ближайший центр реабилитации диких зверей с последующим выпуском на волю находится в Тверской области.«Центр спасения медвежат-сирот» основал заслуженный эколог России, доктор биологических наук Сергей Пажетнов. Он же является разработчиком уникальной методики доращивания медвежат-сирот с возможностью возвращения их в дикую природу. За время работы центра более 230 медвежат прошли реабилитацию и были выпущены обратно в лес.

- Отпустить малыша назад в дикую природу – значило подвергнуть его верной гибели, поэтому Минприроды Коми взяло на себя ответственность за судьбу животного. В тверском реабилитационном центре его смогут подготовить к жизни в лесу, в нашей республике таких возможностей нет. Тем более, что мы сотрудничаем «Центром спасения медвежат-сирот» уже несколько лет, - пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Сотрудники Минприроды Коми доставили животное в Тверскую область и передали специалистам «Центра спасения медвежат-сирот». Сегодня найдёныш чувствует себя хорошо, знакомится с другими обитателями учреждения, а после реабилитации он будет выпущен в естественную среду обитания на территории Республики Коми.