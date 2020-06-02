В России появятся штрафы за отказ от вакцинации

Новые поправки к Кодексу административных правонарушений опубликовал Минюст. Согласно документу в России будут введены штрафы за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра, пишет news-24.ru.

При этом отмечается, что наказание за отказ не понесут те, у кого есть свои причины пропустить прививку, сообщает «Российская газета». Речь идет только о лицах из профессиональных групп риска. Граждан игнорирующих национальный план прививок наказание не понесут. То есть санкции будут накладываться на тех, кто отказывается от уколов, несмотря на то, что это может привести к реальной угрозе заражения. Например, при выезде в страну с опасной эпидемиологической обстановкой.

Нарушение нового правила будет стоить гражданам от пяти до семи тысяч рублей, должностным лицам – от семи до десяти тысяч, бизнесменам – от десяти до 20 тысяч или приостановка деятельности на месяц. Юридическим лицам выплатить придется до 30 тысяч рублей либо также остановить работу на 30 суток.

Ранее, с введением карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции, в силу вступили еще две поправки к Кодексу административных правонарушений. Они касались ответственности за нарушение обязательного режима самоизоляции и карантина.

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