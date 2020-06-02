Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В Правительстве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

В Правительстве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

02 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
iStock
В России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин

Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, пишет ТАСС.

- Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция, - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

На 1 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 393 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц выписалось 44 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарцы: «В Эжве поезд насмерть сбил мужчину» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров Читать
31 мая
За день в Коми выявили еще 29 заболевших COVID-19 Читать
29 мая
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
Посмотреть все
29 мая Лазер лечит варикоз без боли и рубцов?
вчера Связь в деревнях, новый проект и огромный объем трафика: Tele2 в Коми подвели итоги года
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru