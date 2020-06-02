В Правительстве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

В Правительстве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса02 июня 2020
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В России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин
Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, пишет ТАСС.
- Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция, - сказал он.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.
На 1 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 393 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц выписалось 44 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.
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02 июня 2020, 14:40
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