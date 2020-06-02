Выплаты в 10 тысяч рублей на детей: почему их получили не все сыктывкарцы и что им делать

С 1 июня семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, должны получить выплаты в размере 10 000 рублей в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. Но сыктывкарцы жалуются, что никаких денег до сих пор не получили. Портал PG11.ru выясил, почему выплаты могут задерживаться и куда обращаться в таком случае.

Сктыкарка Валерия Генова рассказала, что подала заявление на пособие на детей до 16 лет еще 12 мая, но деньги так и не пришли.

- В ПФР не дозвониться. В онлайн-чате тоже ответ не дают. В банк позвонила, думала, может, платеж где-то застрял, но там сказали, что никаких поступлений не было. Знакомая тоже подавала 12 мая и деньги не получила.

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выянить, действительно ли у сыктывкарцев возникла проблема с получением пособия на детей от 3 до 16 лет.

Согласно опросу, 442 человека получили пособие, но 90 сыктывкарцев действительно столкнулись с тем, что деньги все еще не пришли.

В Пенсионном фонде рассказали, что это могло случиться по разным причинам.

- Причин очень много: неправильно заполненное заявление, неверные реквизиты, документы могут не пройти проверку в органах загса, - сообщил специалист.

Для того, чтобы выяснить, в чем причина задержки выплаты, нужно позвонить в клиентскую службу песнионного фонда по Сыктывкару для детального расмотрения ситуации по номерам: (8212) 25-05-24, 89220802381.

Как утверждают специалисты, не стоит переживать: деньги получат все, кто имеет на них право, даже если в документы или заявление закралась ошибка. Нужно просто понять, где она и исправить ее. Также пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет должны были получить 70,6 тысяч семей Коми.

- Первые выплаты 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление на выплату до 22 мая включительно. Общая сумма средств к перечислению 1 июня составляет 989 миллионов рублей.

Специалисты Пенсионного фонда напоминают: заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая по 25 мая, оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются до 2 июня.

- Восьмидневный срок - предельный и в некоторых случаях может быть уменьшен. Большинство заявителей обратилось за выплатой через портал госуслуг, статус заявления в этом случае можно отследить в Личном кабинете на портале госуслуг. Если заявление подали в Пенсионный фонд лично, уточнить этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны. По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения пенсионный фонд проводит индивидуальную работу по сверке данных. Тем не менее, родителям следует быть предельно внимательными при внесении данных, в особенности реквизитов банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в заявлении неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией.

В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ «Мои документы». Сделать это нужно, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

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