Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Владимир Путин объявил дату голосования за изменения в Конституции

Владимир Путин объявил дату голосования за изменения в Конституции

02 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Kremlin.ru
Дмитрий Песков сообщил, что это день сделают выходным

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля, пишет РИА Новости.

Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы «жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей». Путин поручил Центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзору и руководству регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Как пояснил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, граждане страны смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Результаты будут подсчитывать 1 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это день сделают выходным.

Безопасность участников

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что избирком решил отказаться от возможности проведения голосования по почте. Она добавила, что будет организовано тотальное общественное наблюдение, а в двух-трех субъектах страны может быть проведено дистанционное электронное голосование, будут расширены возможности голосования на дому.

При этом Памфилова подчеркнула, что при проведении голосования будут приняты все меры, чтобы оно прошло безопасно и не отразилось на здоровье граждан. По ее словам, основным принципом станет максимальная бесконтактность и рассредоточение участников во времени и в пространстве. По предварительным расчетам, в час на избирательном участке будет около восьми человек, сказала председатель Центризбиркома.

Все члены комиссий, наблюдатели и участники голосования будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и одноразовыми ручками. Членам избирательных комиссий проведут тесты на наличие коронавируса. Она рассказала, что ЦИК предусмотрел возможность проведения голосования на улице, например на придомовых территориях или во дворах школ.

Важность и своевременность голосования

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дату проведения всероссийского голосования «выверенной и продуманной», а также подчеркнула, что она согласована с санитарно-эпидемиологическими службами.
  • Матвиенко заметила, что предложенные меры безопасности минимизируют риски для здоровья граждан, однако эти меры также могут дорабатываться.
  • Как сказала председатель Совфеда, за время пандемии COVID-19 подтвердилась важность изменения Конституции, а поправки в нее прошли проверку на прочность.
  • В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции время показало всю своевременность предложенных изменений.
  • Как заявил Володин, в стране прошел пик заболеваемости коронавирусом, введенные из-за эпидемии ограничения смягчаются. Это дало возможность вернуться к вопросу о дате голосования, считает он.
  • Как написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в стране, сейчас важно принять решения, которые помогут избежать проблем в будущем.
  • Градоначальник указал на то, что непринятые решения также являются серьезной проблемой. Он призвал россиян быть сильными и готовиться к любым вызовам.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Закон Политика

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Владимир Уйба рассказал о проведении ЕГЭ в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров Читать
31 мая
За день в Коми выявили еще 29 заболевших COVID-19 Читать
29 мая
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
Посмотреть все
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
29 мая Лазер лечит варикоз без боли и рубцов?
вчера Связь в деревнях, новый проект и огромный объем трафика: Tele2 в Коми подвели итоги года
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru