Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Стало известно, когда определится новая дата голосования по поправкам в Конституцию

Стало известно, когда определится новая дата голосования по поправкам в Конституцию

01 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"
На этом совещании может быть определена дата голосования

Президент Владимир Путин 1 июня обсудит с сопредседателями рабочей группы по поправкам в Конституцию возможные даты общероссийского голосования и другие аспекты подготовки к плебисциту, пишет «Интерфакс».

В обсуждении примут участие и некоторые рядовые члены группы. Собеседник агентства не исключил, что на этом совещании может быть определена дата голосования. Ранее источник «Интерфакса» в качестве вероятной даты проведения плебисцита называл 1 и 8 июля.

- Однако в качестве вероятной даты обсуждается также и 24 июня, - отметил источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Закон о поправке в Конституцию утвержден обеими палатами Федерального Собрания, подписан президентом и одобрен Конституционным судом. Предполагается, что все изменения вступят в силу после того, как россияне одобрят их на всенародном голосовании.

Эту процедуру сначала наметили на 22 апреля, но затем президент его отложил из-за эпидемиологической ситуации. Также был перенесен Парад Победы. 26 мая Путин назначил проведение Парада на 24 июня. Дата голосования еще не назначена.

Центризбирком 21 мая возобновил подготовку к голосованию по поправкам. 29 мая в комиссии подтвердили, что согласовали вместе с Роспотребнадзором новые правила процедуры, которые будут учитывать меры по сдерживанию инфекции. В частности, эти правила допускают голосование в течение нескольких дней, на открытых участках и в кабинках без передних шторок. Зараженные коронавирусом будут голосовать на дому, избиратели с температурой - на участках, но в отдельных помещениях.

30 мая рабочая группа по подготовке поправок собралась впервые после долгого перерыва. 1 июня «Коммерсантъ» написал, ссылаясь на проект порядка проведения голосования, что ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования и разрешать гражданам голосовать на дому и досрочно без уважительных причин.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Закон

Читайте также: В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба рассказал о проведении ЕГЭ в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров Читать
вчера
За день в Коми выявили еще 29 заболевших COVID-19 Читать
29 мая
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
Посмотреть все
29 мая Лазер лечит варикоз без боли и рубцов?
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru