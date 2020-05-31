Стало известно, когда в этом году жителей Коми начнут пускать на Маньпупунер

Самый известный заповедник Коми - Печоро-Илычский - планирует возобновить свою работу 1 июня. А начиная уже с 15-го числа туристов начнут пускать на плато Маньпупунер. Об этом сообщается в официальной группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

После снятия ограничений, связанных с мировой пандемией коронавируса, Республика Коми медленно, но верно возвращается к привычной жизни. Так, в пятницу, 29 мая, в регионе снова открылись предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров. А за день до этого объявил о возобновлении деятельности Печоро-Илычский заповедник.

Согласно информации в посте, размещенном в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», первые туристы смогут въехать на охраняемую территорию уже завтра, 1 июня. Им разрешат посетить музей и лосеферму, а также прогуляться по экомаршрутам «Заповедный лабиринт» и «Боровой».

Что же касается походов на знаменитое плато Маньпупунер, то они возобновятся лишь двумя неделями позже, 15-го числа. До этой даты легально поглазеть на одно из семи чудес России будет невозможно.

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