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Фоторепортаж: как магазины и салоны красоты Сыктывкара начали работу после снятия ограничений

Фоторепортаж: как магазины и салоны красоты Сыктывкара начали работу после снятия ограничений

29 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов /Фоторепортаж: как магазины и салоны красоты Сыктывкара начали работу после снятия ограничений
Сыктывкарца заставили закрыть точку

В Сыктывкаре ослабили режим самоизоляции. Многим организациям разрешили возобновить работу после ограничений, однако только при соблюдении санитарных норм и правил дистанцирования. Соблюдаются ли эти требования? Портал PG11.ru побывал на рейде вместе с администрацией города.

В магазинах одежды сотрудники работают в соответствии со всеми санитарными требованиями. Персонал ходит в перчатках и масках, на кассе есть антисептики. Каких-либо нарушений выявлено не было.Также сотрудники администрации и журналисты побывали на открытых точках продажи на улицах. Большинство ларьков в ускоренном режиме закрылись.

Первые минуты работы инспекцииЧерез 10 минут после проверки инспекцииДля сотрудников администрации остается вопросом, почему сыктывкарцы покинули свои рабочие места. Согласно указу врио главы Коми, они абсолютно законно могут осуществлять свою деятельность с соблюдением санитарных норм.К сожалению, не все предприниматели работали законно. На крыльце магазина сидел мужчина и продавал очки. Сотрудники администрации выяснили, что у него нет лицензии на осуществление торговли. Они попросили мужчину закрыть точку продажи и получить соответствующие разрешения и документы.Сыктывкарцев сильно волновало, когда начнут работать цирюльни и салоны красоты. Инспекция посетила близлежащую парикмахерскую, однако она оказалась закрыта. Сыктывкарцы могут попасть в нее только по предварительной записи.Федеральные парикмахерские также оказались закрыты:Салон красоты на улице Коммунистической оказался открыт. Сотрудники рассказали, что соблюдают все требования, предусмотренные указом врио главы Коми. На входе находятся антисептики, в продаже имеются маски. В каждом из помещений парикмахерской может находится только один сотрудник и один посетитель.В ходе рейда нарушений выявлено не было. Заместитель начальника по делам ГО и ЧС города Сыктывкара Сергей Аладинский подвел итоги мероприятия:

С сегодняшнего дня внесены поправки в указ врио главы Республики Коми, сняты некоторые ограничительные меры, в частности в отношении работы торговых объектов. Также разрешено открывать парикмахерские, салоны красоты. Единственным условием для работы является соблюдение санитарных мер: не допускать большого скопления людей в помещениях, продавцы обязаны носить маски и перчатки, должна проводится дезинфекция и влажная уборка. 

Очередь в парикмахерскую на улице Интернациональной

Заместитель начальника по ГО и ЧС уточнил, что в случае выявления нарушений информация об этом будет направлена в Роспотребнадзор Республики Коми и полицию Сыктывкара. Рейды будут осуществляться периодически до снятия ограничительных мер. 

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