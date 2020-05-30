Владимир Уйба рассказал о проведении ЕГЭ в Коми

В Коми для проведения ЕГЭ подготовят 75 пунктов сдачи экзаменов. Об этом 30 мая сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

- На каждом пункте сдачи экзаменов будут работать системы видеонаблюдения, а также обеспечены дополнительные меры безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На подготовку кампании выделены средства из республиканского бюджета, - отметил В.Уйба.

Руководитель региона подчеркнул, что все рабочие места будут подготовлены с учетом соблюдения социальной дистанции, каждая аудитория будет оборудована системой обеззараживания воздуха. Педагоги и учащиеся будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Напомним, недавно Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали пакет проектов документов, которые устанавливают особенности проведения государственной итоговой аттестации в школах и особенности проведения ЕГЭ в 2020 году. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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