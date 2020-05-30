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Ухтинка, которая притворялась следователем, украла пистолет у мужа своей подруги

Ухтинка, которая притворялась следователем, украла пистолет у мужа своей подруги

30 мая 2020 Возрастное ограничение: 12+
progoroduhta.ru
Женщина была шокирована увиденным

После публикации нашего материала о задержании лжесотрудника Следственного Комитета, известной в Ухте под фамилией Бабаева, стали всплывать новые эпизоды ее преступной деятельности. Подробнее о них рассказал «PRO город Ухта».

К изданию обратилась ухтинка Юлия Иванова (фамилия изменена) и сообщила о том, что тоже стала жертвой задержанной Бабаевой. Юлия и Бабаева были подругами, постоянно ходили к друг другу в гости. За 2 года общения девушки стали очень близкими. Юлия без сомнений была уверенна в том, что ее подруга Бабаева работает в Следственном комитете Ухты. У нее дома висело множество благодарственных писем и грамот за добросовестную службу. Более того, у лжесотрудницы СК была форма.

- Бабаева всегда рассказывала о своей работе. У нее была форма. В квартире висело очень много грамот. Сомнений никогда не возникало, Бабаева мне даже удостоверение сотрудника Следственного комитета показывала. Единственное, что меня удивляло, так это то, что она якобы очень быстро дослужилась до майора. Изначально была на стажировке у криминалиста, а потом, раз, и уже майор, - рассказала Юлия Иванова.

23 апреля Юлия поругалась с супругом и пошла в гости к своей подруге Бабаевой, которая в свою очередь предложила ей с ребенком остаться с ночевкой. Утром Юлия собиралась погулять с дочкой, но вещей с собой особо не взяла. Что бы самой не видеться с мужем, она попросила Бабаеву сходить к ней домой и взять необходимое.

- Дала Бабаевой свои ключи и попросила взять вещи. Она сходила, принесла пакете и вернула ключи. Но, на улице резко похолодало, а теплой кофты у меня с собой не было. Бабаева предложила взять ее кофту из шкафа и куда-то ушла. Я залезла в шкаф и нашла в нем пистолет своего мужа, который пропал у нас из дома еще в 20-х числах ноября, - рассказала Юлия Иванова.

Юлия сфотографировала пистолет и отправила фото мужу. Он сразу же подтвердил, что это его оружие. Супруг приехал за Юлией и забрал пистолет. Потом она хотела позвонить Бабаевой и спросить, как личная вещь ее мужа оказалась в ее шкафу. Но трубку она уже не взяла.

- Мы долго думали с супругом, как поступить с Бабаевой. Думали даже, что быть может муж его потерял, а Бабаева его нашла через свои связи в органах, - рассказала Юлия.

Кстати, вместе с пистолетом в 20-х числах ноября из дома Ивановых пропал и кошелек, в котором было 18 тысяч рублей. 

- Тогда пистолет лежал на кошельке. В кошельке была не маленькая сумма - 18 тысяч рублей. После визита Бабаевой мы не нашли ни кошелек, ни пистолет, получается, что и кошелек она украла, - говорит Юлия Иванова. 

На днях Юлия Иванова не обнаружила у себя дома золотые украшения. После публикации нашего материала о задержании лжесотрудницы Следственного комитета сразу поняла, что пропажа золота - дело рук Бабаевой. Юлия обратилась к нашему журналисту, который посоветовал ей обратиться в полицию.

- Накануне мы написали заявление в полицию и сообщили о пропаже цепочки из червонного золота, которая мне по наследству досталась от моей пробабушке, также золотого крестика и двух пар золотых сережек. Так же рассказали правоохранителям историю нашего пистолета и о пропаже кошелька, - рассказывает Юлия.

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