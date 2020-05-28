Ухтинка много лет притворялась следователем и обворовывала друзей

Лжесотрудница правоохранительных органов, известная в соцсетях под фамилией Бабаева на протяжении многих лет обманывала друзей и знакомых, что работает криминалистом, втиралась в доверие и обворовывала. Подробнее об этой истории сообщает «PRO город Ухта».

Как сообщает источник, 26 мая в Ухте сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку, известную по социальным сетям под фамилией Бабаева. По нашей информации, девушка ограбила своего друга. Из квартиры ухтинца пропало свыше 140 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением.

Лжесотрудница правоохранительных органов, известная в соцсетях под фамилией Бабаева на протяжении многих лет обманывала друзей и знакомых, что работает криминалистом, втиралась в доверие и обворовывала. 26 мая в Ухте сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку, известную по социальным сетям под фамилией Бабаева. По нашей информации, девушка ограбила своего друга. Из квартиры ухтинца пропало свыше 140 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением.

По информации представителей ухтинского отдела Следственного комитета РФ и узнали, что эта девушка никогда не работала в органах и даже не имеет соответствующего образования.

- Эта девушка никогда не работала в ухтинском отделе Следственного Комитета РФ. Более того, никаких грамот она, естественно не получала, - прокомментировал и.о. обязанности руководителя отдела СК России по РК Дмитрий Абрамов.

Оказалось, что фамилия Бабаева - это псевдоним уроженки Азербайджана, а также разыскали потерпевших от действий подозреваемой. Сейчас мы отправили официальный запрос в полицию Ухты на получение более подробной информации о ходе следствия.

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