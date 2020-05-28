Ухтинка много лет притворялась следователем и обворовывала друзей

Ухтинка много лет притворялась следователем и обворовывала друзей28 мая 2020
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фото из instagram Бабаевой
По информации органов, девушка никогда не работала в органах и даже не имеет соответствующего образования
Лжесотрудница правоохранительных органов, известная в соцсетях под фамилией Бабаева на протяжении многих лет обманывала друзей и знакомых, что работает криминалистом, втиралась в доверие и обворовывала. Подробнее об этой истории сообщает «PRO город Ухта».
Как сообщает источник, 26 мая в Ухте сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку, известную по социальным сетям под фамилией Бабаева. По нашей информации, девушка ограбила своего друга. Из квартиры ухтинца пропало свыше 140 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением.
Лжесотрудница правоохранительных органов, известная в соцсетях под фамилией Бабаева на протяжении многих лет обманывала друзей и знакомых, что работает криминалистом, втиралась в доверие и обворовывала.26 мая в Ухте сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку, известную по социальным сетям под фамилией Бабаева. По нашей информации, девушка ограбила своего друга. Из квартиры ухтинца пропало свыше 140 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением.
По информации представителей ухтинского отдела Следственного комитета РФ и узнали, что эта девушка никогда не работала в органах и даже не имеет соответствующего образования.
- Эта девушка никогда не работала в ухтинском отделе Следственного Комитета РФ. Более того, никаких грамот она, естественно не получала, - прокомментировал и.о. обязанности руководителя отдела СК России по РК Дмитрий Абрамов.
Оказалось, что фамилия Бабаева - это псевдоним уроженки Азербайджана, а также разыскали потерпевших от действий подозреваемой. Сейчас мы отправили официальный запрос в полицию Ухты на получение более подробной информации о ходе следствия.
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28 мая 2020, 09:55
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