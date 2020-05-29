В Сыктывкаре появится еще один фонтан

В Сыктывкаре появится еще один фонтан29 мая 2020
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Скриншот из видео Архиепископа Питирима
Вокруг водомета поставят скамейки, где могут отдыхать горожане
Несмотря на непростое положение священнослужителей из-за пандемии коронавируса, территории вокруг храмов продолжают преображаться, пишет «КП в Коми».
Так, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил о начале строительства фонтана в двух шагах от кафедрального собора. Вокруг водомета поставят скамейки, где смогут отдыхать горожане и гости столицы:
- У кафедрального собора сооружают фонтан. Вокруг будут стоять лавочки, горожане и гости смогут прийти и насладиться видом храма, а также побывать на концерте в новом зале строящейся звонницы, - отметил Питирим.
Напомним также, что с 3 по 8 июня по территории Кировской области традиционно проходит Великорецкий крестный ход. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России: крестному ходу свыше 600 лет, а его протяженность составляет 180 км. В 2020 году икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.
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29 мая 2020, 14:20
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