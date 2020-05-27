Один из древнейших крестных ходов в России пройдет без паломников

Такое решение было принято Вятской епархией Русской Православной Церкви на основании Указа Президента России о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 3 по 8 июня по территории Кировской области традиционно проходит Великорецкий крестный ход. Это один из самых продолжительных, древних и многолюдных крестных ходов в России: крестному ходу свыше 600 лет, а его протяженность составляет 180 км.

Обычно паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа – село Великорецкое – и два дня обратно, ежедневно преодолевая более 30 километров пути.

В 2020 году икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле в сопровождении духовенства. Верующие смогут поклониться иконе на стоянках крестного хода во время молебнов, которые будут проходить на улице с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.

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