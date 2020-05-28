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Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет

Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
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В пресс-службе администрации НАО сообщили, что совместно с Архангельской областью разрабатывают программу социально-экономического развития двух регионов

По словам Чупрова, такое решение было принято по итогам совещания в Нарьян-Маре с участием секретаря генсовета партии «Единой России» Андрея Турчака и врио губернаторов НАО и Архангельской области — Юрия Бездудного и Александра Цыбульского.

«Четко прозвучала позиция, что референдума 13-го числа (сентября, в единый день голосования — Ред.) не будет, что мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план», — сказал Чупров «РИА Новости».

Также было принято решение, что оба субъекта будут развиваться только в рамках макрорегиона, без «политических объединений». Их развитие закрепят в программе развития по Арктике отдельным подпунктом.

В пресс-службе администрации НАО сообщили, что совместно с Архангельской областью разрабатывают программу социально-экономического развития двух регионов.

Создание общей программы Цыбульский и Бездудный обсудили с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 26 мая. Министр назвал приоритетным развитие Арктической зоны и Северного морского пути и отметил, что взаимодействие двух регионов позволит реализовать проект глубоководного порта Индига. Это, в свою очередь, обеспечит «новое качество жизни для людей».

13 мая Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Название нового субъекта определено не было. Цыбульский заверял, что жители НАО сохранят экономические гарантии, и подчеркивал, что пока речь идет только о начале обсуждения данного вопроса с общественностью.

Ожидалось, что слияние ускорит социально-экономическое развитие обоих регионов и повысит уровень жизни населения. Кроме того, бюджет НАО во многом зависит от доходов от добычи газа и нефти, цена на которую в последнее время не отличается стабильностью, пишет «Газета.ру».

Позднее Чупров допустил включение в состав нового субъекта Республики Коми. Он отметил, что все три региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, поэтому их слияние позволит реализовать масштабные проекты и сблизить субъекты.

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