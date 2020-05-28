Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Врио главы Коми предложил новую стратегию переселения жителей крайнего севера

Врио главы Коми предложил новую стратегию переселения жителей крайнего севера

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот онлайн-карты / Оплеснина, 14
Чтобы переселить всех, нам потребуется 90 лет

В Коми намерены ввести новый механизм переселения жителей севера. Об этом во время своего ежедневного видеообращения 27 мая заявил Владимир Уйба.

Врио главы Коми рассказал, что поучаствовал в заедании правительственной комиссии по региональному развитию, где выступил с предложением ввести новый механизм переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, предполагающий предоставление нового жилья в Сыктывкаре. 

- Суть в том, чтобы не выдавать сертификаты на переселение, а предоставлять людям квартиры в новых домах, построенных, в том числе, и в столице того региона, где они проживают, - сказал Владимир Уйба.

Руководитель региона напомнил, что в центре столицы Коми есть микрорайон, застроенный старыми «деревяшками». Он отметил, что ремонтировать их капитально или как-то еще вкладывать в них средства уже бессмысленно. При этом такие устаревшие деревянные дома портят не только внешний вид центра города, но и самое главное - не позволяют развиваться его центральной части.

- Предложение такое: построить на их месте новые современные жилые дома, выделить в них квартиры тем, кто десятилетиям ожидает переселения с северных территорий республики. Ежегодно на переселение средства выделяются в лучшем случае 280 семьям, а чтобы переселить всех, нам потребуется 90 лет. Вице-премьер мое предложение одобрил и включил его в протокольное решение для того, чтобы мы дальше двигались в этом направлении, - заявил Владимир Уйба.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Глава Коми Строительство

Читайте также: Могут ли врио главы Коми реально оштрафовать за отсутствие маски: мнения юристов

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Полиция Сыктывкара: букмекерские конторы работают в период самоизоляции законно Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Могут ли врио главы Коми реально оштрафовать за отсутствие маски: мнения юристов Читать
вчера
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
23 мая
Зарплата в 100 тысяч за месяц: топ пять вакансий для сыктывкарцев с рабочими руками Читать
Посмотреть все
сегодня Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Загрузка...

Новости России и мира

23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
22 мая
В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам
21 мая
Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ
21 мая
Медики предсказывают рост онкозаболеваний после эпидемии COVID-19
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru