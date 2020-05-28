Врио главы Коми предложил новую стратегию переселения жителей крайнего севера

В Коми намерены ввести новый механизм переселения жителей севера. Об этом во время своего ежедневного видеообращения 27 мая заявил Владимир Уйба.

Врио главы Коми рассказал, что поучаствовал в заедании правительственной комиссии по региональному развитию, где выступил с предложением ввести новый механизм переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, предполагающий предоставление нового жилья в Сыктывкаре.

- Суть в том, чтобы не выдавать сертификаты на переселение, а предоставлять людям квартиры в новых домах, построенных, в том числе, и в столице того региона, где они проживают, - сказал Владимир Уйба.

Руководитель региона напомнил, что в центре столицы Коми есть микрорайон, застроенный старыми «деревяшками». Он отметил, что ремонтировать их капитально или как-то еще вкладывать в них средства уже бессмысленно. При этом такие устаревшие деревянные дома портят не только внешний вид центра города, но и самое главное - не позволяют развиваться его центральной части.

- Предложение такое: построить на их месте новые современные жилые дома, выделить в них квартиры тем, кто десятилетиям ожидает переселения с северных территорий республики. Ежегодно на переселение средства выделяются в лучшем случае 280 семьям, а чтобы переселить всех, нам потребуется 90 лет. Вице-премьер мое предложение одобрил и включил его в протокольное решение для того, чтобы мы дальше двигались в этом направлении, - заявил Владимир Уйба.

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