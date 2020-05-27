Полиция Сыктывкара: букмекерские конторы работают в период самоизоляции законно27 мая 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
ProГород / Полиция Сыктывкара: букмекерские конторы работают в период самоизоляции законно
Сыктывкарцам не запрещено делать пари
Несмотря на то, что в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, продолжают работать букмекерские конторы. Жители города возмущены этим. Портал PG11.ru выяснил, законно ли открыты пункты приема ставок.
Несколько дней назад в нашу редакцию поступила жалоба от сыктывкарца по поводу того, что букмекерские конторы работают несмотря на режим самоизоляции. Журналист проверил эту информацию. Выяснилось, что заведения действительно работают, но активны в них только игровые автоматы.
В УМВД по Сыктывкару сообщили, что букмекерские конторы работают законно:
По факту работы букмекерской конторы в период введения в Республике Коми режима повышенной готовности сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару была проведена проверка. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, так как деятельность пункта приема ставок букмекерской конторы по организации заключения пари в соответствии с Приложением № 1 к Указу Главы Республики Коми от 15.03.2020г. №16 не относится к деятельности, на осуществление которой вводятся в настоящее время регулятивные меры, - говорится в официальном ответе ведомства.
Что вы думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях!
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 мая 2020, 17:15
Комментарии 0