Полиция Сыктывкара: букмекерские конторы работают в период самоизоляции законно

Несмотря на то, что в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, продолжают работать букмекерские конторы. Жители города возмущены этим. Портал PG11.ru выяснил, законно ли открыты пункты приема ставок.

Несколько дней назад в нашу редакцию поступила жалоба от сыктывкарца по поводу того, что букмекерские конторы работают несмотря на режим самоизоляции. Журналист проверил эту информацию. Выяснилось, что заведения действительно работают, но активны в них только игровые автоматы.

В УМВД по Сыктывкару сообщили, что букмекерские конторы работают законно:

По факту работы букмекерской конторы в период введения в Республике Коми режима повышенной готовности сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару была проведена проверка. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, так как деятельность пункта приема ставок букмекерской конторы по организации заключения пари в соответствии с Приложением № 1 к Указу Главы Республики Коми от 15.03.2020г. №16 не относится к деятельности, на осуществление которой вводятся в настоящее время регулятивные меры, - говорится в официальном ответе ведомства.

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