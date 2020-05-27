В Сыктывкаре «переименовали» улицу Оплеснина: имя героя написали с ошибкой

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратилось в администрацию Сыктывкара с просьбой провести проверку и исправить ошибочное написание на табличке дома №58а названия улицы имени участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Оплеснина. Вместо буквы «с» на табличке напечатана «в». Об ошибке в написании фамилии героя общественникам сообщили возмущенные жители.

Активисты ОНФ зафиксировали нарушение в ходе рейда, при этом визуально не смогли определить: табличка была такой изначально или изменена позже из хулиганских побуждений. Поэтому общественники попросили власти разобраться в этом вопросе.

- Сейчас, в первую очередь, необходимо поменять саму табличку, чтобы было правильное написание улицы имени Николая Оплеснина. Сохранение памяти героев и участников Великой Отечественной войны – приоритет для ОНФ и всего общества. Попросили администрацию, чтобы была проведена работа с управляющими компаниями и собственниками зданий на предмет возможных ошибочных написаний других улиц. Также обращаемся к неравнодушным жителям, если они столкнутся с подобными фактами, сигнализировать об этом в Народный фронт, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Активисты Народного фронта отметили, что улица имени Николая Оплеснина для них особая. Общественники взяли шефство над мемориалом Герою Советского Союза, расположенным рядом с домом №27 по этой улице, каждый год проводят субботники по расчистке в зимний период территории памятного места.

В ходе рейда активисты ОНФ выявили и другой вопиющий факт: непосредственно под табличкой на стену того же дома №58а по улице Оплеснина краской нанесена реклама наркотиков.

- Региональное отделение ОНФ в Коми в своем обращении также попросило администрацию Сыктывкара принять меры для пресечения факта вандализма и рекламы запрещенных веществ на стене жилого дома, - сообщила Иванова.

Общественники давно ведут борьбу с подобными нарушениями, обращаются к местным властям и в правоохранительные органы. Кроме того, проводят субботники по закрашиванию противозаконных надписей. Так, по согласованию с жильцами общественники ликвидировали такие надписи на стенах домов №№ 85, 87, 89, 91 и 97 по улице Тентюковской. После обращения общественников к властям приняты меры по ликвидации аналогичных надписей на стенах домов на улицах 28-й Невельской дивизии, Клары Цеткин, Первомайской и Ломоносова в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре.

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