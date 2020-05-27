В России появился препарат от осложнений после коронавируса

Отечественный препарат для профилактики цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрирован в России. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале, пишет ТАСС.

Цитокиновый шторм - одно из осложнений коронавируса. Потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм.

- Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, при чем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование, - сказал он.

Напомним, на 26 мая в Коми лабораторно подтверждено 1144 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Подтвержден еще один елтальный случай. Из больниц по выздоровлению выписались 24 человека.

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