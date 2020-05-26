В Коми за сутки выздоровели 24 пациента с COVID-19

В Коми официально подтверждено еще 9 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

На 26 мая в регионе лабораторно подтверждено 1144 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Новых летальных случаев нет. Из больниц по выздоровлению выписались 24 человека.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;

держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;

всегда мойте руки перед едой;

не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;

избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

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