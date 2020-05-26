В Коми запретили создавать обсерваторы для вахтовиков с подозрением на коронавирус

Власти Коми на фоне распространения коронавируса запретили работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков на территории республики, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

- Даже если вахта работает на территории республики, но физически нет обсерватора, то работодатель обязан найти обсерватор вне республики, чтобы завозить на вахту «чистых» работников, - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона, размещенном на странице республики во «Вконтакте» в понедельник.

Запрет на транзитную остановку для обсервации вступает в силу со вторника. Уйба добавил, что две трети заболевших в Коми - вахтовики. Также в некоторых городах, например, в Усинске, уже не хватает мест для обсервации. Как сообщалось, в Коми были зафиксированы вспышки коронавируса среди вахтовиков, в частности, в Ухте, Чикшино и Микуне.

Напомним, на 26 мая в Коми лабораторно подтверждено 1144 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Новых летальных случаев нет. Из больниц по выздоровлению выписались 24 человека.

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